В Новосибирской области обновлен рекорд по вводу жилья за один год

По данным Росстата, за январь-ноябрь в Новосибирской области введено 2 655 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, это на 2,5% больше абсолютного рекорда, который был установлен регионом в 2015 году.

По итогам 11 месяцев Новосибирская область занимает 9 место по РФ по суммарному объему ввода жилья. За ноябрь в Новосибирской области построено 211 тысяч квадратов, что в 3 раза превышает показатели прошлого года, рост ввода за 11 месяцев составляет 29,5%. В целом по РФ объем ввода остался на уровне 2022 года, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«По индустриальному строительству регион сохранил место в ТОП-5 по РФ, а по ИЖС остался на 18 позиции. По показателю ИЖС регион отстает от графиков 2022 года на 4,8%. Отставание ИЖС в целом по РФ в годовом исчислении составляет 6,7%, по СФО рост с начала года 6,2%. В 2023 году почти 400 тысяч квадратов сдала компания Дискус, дома которой были построены 4-5 лет назад. Срок ввода был нарушен в среднем на 3 года», — добавил эксперт.

Поэтому в ближайшие годы Новосибирской области вряд ли удастся повторить рекорд по вводу жилья, а ввод одной компанией за год 385 тысяч квадратных метров жилья останется рекордом на десятилетия, заключил Николаев.

Напомним, в квитанциях за ЖКХ может появиться новая графа.