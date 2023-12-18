Новосибирец исполнил песню Rammstein на шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

Новосибирец выступил на шоу на ТНТ — жюри не оценило.

16 декабря на шоу «Ярче звёзд» на ТНТ выступил Михаил Гунбин из Новосибирска. Он исполнил песню «Du hast» группы Rammstein в образе Тилля Линдеманна, но жюри не оценили перевоплощение. Новосибирец не получил ни одного голоса.

Как рассказал сам Михаил, образ он выбрал неслучайно. С самого детства его вдохновляло творчество немецкой группы, которая сподвигла его заниматься музыкой. Благодаря образованию переводчика и знанию языка он без труда разучил текст песни, чтобы примерить образ Тилля.

«В 2007 году я стал частью метал-группы, спустя много лет мы выработали свой стиль, уже не так похожий на Rammstein. Я познакомился со многими группами этого жанра, с некоторыми даже лично, но номер один и жизненный ориентир всегда останется один», — рассказал Михаил.

Перед выступлением на шоу он не волновался, так как подобный опыт уже был. По мнению Михаила, ему не до конца удалось перевоплотиться в певца, поэтому номер не оценили.

«Жюри ожидало большего перевоплощения, а мой вокал и немецкое произношение не были оценены по достоинству. Но это мое мнение», — сообщил участник.

Напомним, что команда из Чулыма вышла в финал шоу на ТНТ.