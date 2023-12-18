Новосибирские рестораторы ожидают высокий спрос на свои услуги

Число заказов в декабре в ресторанах Новосибирска превышает на треть показатели 2022 года.

В данный момент многие владельцы торговых и сервисных предприятий ожидают повышенного спроса. Высокую загрузку также жду организации работающие в сфере туризма. Сейчас на сибирских курортах уже заканчиваются места на бронирование номеров.

«Схожую ситуацию мы наблюдали и в прошлом декабре – представители турбизнеса и общепита отмечали, что уже в начале декабря практически все праздничные дни были забронированы», – говорит Евгений Хацкевич, начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России.

Напомним, что больше 70% новосибирцев останутся дома на новогодние праздник. 28,9% запланировали путешествие.