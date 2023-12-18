Новосибирские власти не откажутся от «Бинорда» несмотря на жалобы жителей

Его будут применять практически во всех районах города.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал об использовании противогололедного реагента «Бионорд» в городе. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Нынешней зимой этот реагент хотят применить во всех районах. В прошлые года его использовали только на центральных улицах.

По словам мэра, город планирует увеличить закупки «Бионорда» и расширить его географию применения. Локоть признал, что люди жалуются на воздействие реагента на обувь и автомобили. Он отметил, что в данный момент нет альтернативных вариантов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что более одного млрд рублей передадут регионам на соцподдержку по оплате ЖКУ.