Новосибирцы пытались незаконно провезти за границу почти 17 миллионов рублей

16,7 миллионов рублей пытались незаконно провезти за границу жители Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, сотрудники поста в Толмачево с начала 2023 года предотвратили 72 случая незаконного вывоза и ввоза денежных средств в рублях или иностранной валюте. Общая сумма составила более 16,7 миллионов рублей.

В декабре во время таможенного контроля авиарейса в Узбекистан таможенники предотвратили вывоз из Новосибирска более 3000 долларов. В зоне перед вылетом в Ташкент 43-летний пассажир выбрал «зеленый коридор», заявив об отсутствии товаров и валюты, которые должны быть декларированы. При этом при себе у него оказались деньги в американской валюте, рублях и тенге на общую сумму в более 1,2 миллионов рублей. Их помогла найти служебная собака по кличке «Яр».

Так как сумма превышала 10 тысяч долларов США в эквиваленте, их необходимо было письменно декларировать. Сумма перемещаемых сверх нормы денежных средств была изъята. Возбуждено дело об административном правонарушении — недекларирование физическими лицами наличных денежных средств.

Напомним, что за ноябрь-декабрь 2023 года во время таможенного контроля в багаже и ручной клади новосибирских авиапассажиров выявили шесть случаев перевозки морских кораллов и раковин из ОАЭ, Таиланда, Шри-Ланки.





