Общественный совет предлагает разрешить мигрантам работать в такси

Председатель Общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова отправила в Совфед инициативу о разрешении мигрантам работать у перевозчиков.

Накануне на пресс-конференции председатель Общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова заявила, что в Совет Федерации отправлена инициатива с предложением разрешить мигрантам работать в такси.

Инициатива появилась после того, как была проанализирована ситуация на рынке. В декабре 2022 года поменялось законодательство, которое ужесточило требования к таксистам. Так, от перевозчиков требовали хорошего состояния автомобиля. Кроме того, сотрудники таксопарков обязаны в течение шести месяцев хранить данные о заказах, и в случае запроса предоставить их в правоохранительные органы.

В результате принятых мер, из отрасли произошёл значительный отток водителей, и это привело к дефициту кадров. Всё это сказалось и на росте стоимости услуг такси.

Если бы мигрантам разрешили работать перевозчиками, это бы сгладило напряжённость с нехваткой водителей. Впрочем, Ирина Зарипова также отметила, что трудовые мигранты должны находиться под жёстким контролем, который может обеспечить прибор "Страховая телематика".