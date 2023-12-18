Песков заявил, что стабилизация цен на яйца в РФ увенчалась успехом

В России стабилизировались цены на яйца. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что усилиями правительства и Минсельхоза удалось справиться с существовавшим кризисом в сфере цен на яйца и курятину.

Песков подчеркнул, что прямая линия с президентом Владимиром Путиным сыграла значимую роль и ускорила решение проблемы. Президент подробно объяснил причины роста цен и рассказал о принятых энергичных мерах, направленных на стабилизацию ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске к 30-летию победы ЛДПР открыли выставку Жириновского.