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общество

Писателя Акунина* признали террористом и экстремистом

Фото: globallookpress.com

Средства писателя в российских банках будут заморожены.

Писатель Борис Акунин* (Григорий Чхартишвили) был включен в список лиц, связанных с экстремистской или террористической деятельностью в России. Об этом сообщает Росфинмониторинг.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, средства писателя на банковских счетах в стране заморозят, а организации прекратят обслуживание его счетов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин подал документы в ЦИК РФ для участия в предстоящих выборах президента.

Борис Акунин* (Григорий Чхартишвили) — внесен в список экстремистов и террористов в России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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