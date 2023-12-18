Путин подал документы в ЦИК РФ для участия в предстоящих выборах президента

Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подал необходимые документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в предстоящих президентских выборах, запланированных на 2024 год. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Путин на этих выборах идет в качестве самовыдвиженца. Для поддержки своей кандидатуры, он успешно создал группу избирателей, собравшую более 500 членов. Группа одобрила кандидатуру Путина на собрании, которое состоялось 16 декабря.

В комплект документов входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и членов группы, протокол собрания, список уполномоченных группы, а также заявление самого кандидата о согласии выдвигаться на пост президента и другие необходимые документы.

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