Сторонники Пригожина просят переименовать одну из улиц Петербурга в честь экс-лидера «Вагнера»

Сторонники Пригожина и раньше просили властей увековечить память лидера ЧВК, но везде получили отказы.

Сторонники Евгения Пригожина обратились к губернатору Петербурга с просьбой увековечить память экс-лидера ЧВК «Вагнер».

В письме от благотворительного фонда «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» предложили переименовать одну из улиц города в честь Пригожина, установить мемориальную табличку на здании его бывшего офиса и установить памятник.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область направила гуманитарную помощь жителям ЛНР в декабре.