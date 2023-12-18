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общество

Сторонники Пригожина просят переименовать одну из улиц Петербурга в честь экс-лидера «Вагнера»

Фото: t.me/concordgroup_official

Сторонники Пригожина и раньше просили властей увековечить память лидера ЧВК, но везде получили отказы.

Сторонники Евгения Пригожина обратились к губернатору Петербурга с просьбой увековечить память экс-лидера ЧВК «Вагнер».

В письме от благотворительного фонда «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» предложили переименовать одну из улиц города в честь Пригожина, установить мемориальную табличку на здании его бывшего офиса и установить памятник.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область направила гуманитарную помощь жителям ЛНР в декабре.

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Игорь Кириченко
Журналист

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