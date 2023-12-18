«Сибагро» запускает проект «Переходим на зеленое» в Новосибирске

Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» подписал соглашение о сотрудничестве с Минприроды Новосибирской области и Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ).

В рамках этого соглашения и экологического проекта «Сибагро» «Переходим на зеленое» предприятие будет помогать государственному природному заказнику «Кудряшовский бор».

В компании есть опыт работы с заповедниками. В Красноярском крае «Сибагро» уже много лет заботится о Большемуртинском заказнике, благодаря чему удалось увеличить популяцию редкого вида сибирских косуль.

— Проект «Сибагро» «Переходим на зеленое» реализуется в компании с 2017 года в пяти регионах России, а сейчас к нему присоединяется и Новосибирск в лице нашего предприятия. Будем рады применить у себя успешные корпоративные практики и помочь членам НСКВ с реализацией других экологических мероприятий, — отметила директор Кудряшовского свинокомплекса Галина Иртуганова.

Заказник «Кудряшовский бор» — реликтовый ленточный бор, который пользуется популярностью у жителей и гостей Новосибирска: сюда приезжают отдыхать семьями, гулять и наслаждаться природой. Чтобы сохранить чистоту и красоту местной достопримечательности, территория требует внимания и заботы не только от лесничих, пригодится и волонтерская помощь с посадкой деревьев, подкормкой животных, особенно в зимний период.

Реклама АО Кудряшовское LjN8Jydxu