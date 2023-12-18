Спасатели МАСС открыли дверь автомобиля с запертым внутри ребёнком в Новосибирске

В Новосибирске ребёнок застрял в машине.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Спасатели МАСС” появилась информация о том, что в субботу, 16 декабря, маленького ребёнка спасли из запертого автомобиля.

По предварительным данным, в Муниципальную аварийно-спасательную службу обратилась мать двухлетнего мальчика. Она сообщила о том, что дверь машины оказалась заблокирована, а внутри неё находится ребёнок.

Спасатели незамедлительно приехали на место происшествия и помогли разблокировать дверь.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирские спасатели МАСС нашли тело женщины в запертой квартире.