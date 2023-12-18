Стало известно имя второго фигуранта дела новосибирского ученого

В Советском районном суде рассказали о втором фигуранте уголовного дела о госизмене.

Фигурантом оказался доцент Томского политехнического университета Владислав Галкин. Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев также является фигурантом данного дела.

Суд продлил срок содержания под стражей Владислава Галкина до 7 февраля 2024 года. Обвиняемый был соавтором Звегинцева в научной публикации на тему газовой динамики, опубликованной в иранском научном журнале. Имя третьего фигуранта пока не разглашается.

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