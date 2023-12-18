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общество

В Новосибирске площадь комплекса «Правобережный» уменьшили в 3,5 раза

Фото: правительство Новосибирской области

Его предложили сократить до 74 га.

Земельную площадь для строительства мусороперерабатывающего комплекса «Правобережный» в Новосибирске уменьшат в 3,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее выделенный участок составлял 271 га. Его предлагают сократить до 74 га. Это решение приняли, чтобы обеспечить максимальную удаленность от жилых зон и водных объектов. Проект находится на стадии рассмотрения.

Для определения состава грунта и условий расположения грунтовых вод на участке пробурили девять скважин на глубине 16,5 — 17,5 метров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Татарске в Новосибирской области восстановили холодное водоснабжение.

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Игорь Кириченко
Журналист

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