Стало известно, какие три продукта вызывают опасное изменение у человека

Эксперты выделили три категории продуктов, употребление которых может оказать существенное воздействие на организм человека. Об этом пишет Pronews.

Во-первых, эксперты рекомендуют уменьшить в рационе количество жирного красного мяса. Его употребление может привести к метаболическим заболеваниям, таких как диабет второго типа, болезни сердца и жировая болезнь печени.

Во-вторых, эксперты советуют отказаться от продуктов с высокой степенью обработки, таких как сосиски, мясные деликатесы и бекон. Эти продукты содержат большое количество сахара, натрия и побочных веществ, которые могут нанести вред микробиоте в кишечнике.

В-третьих, специалисты советуют более ответственно подойти к потреблению сладких безалкогольных напитков, включая пакетированные соки. Они предупреждают, что такие напитки могут перегружать печень и увеличивать риск нездорового уровня жира в крови.

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