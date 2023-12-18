В Россию могут начать поставлять яйца из Ирана

Цены на яйца в России с начала 2023 года увеличились на 46,2%.

Как сообщается в пресс-релизе ЕЭК, совет ЕЭК принял решение предоставить тарифную льготу — освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца. Она будет представлена с 1 января по 30 июня 2024 года для поставок в Россию до 1,2 миллиардов штук.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, временная льгота позволит обеспечить поставки по схожей с отечественной стоимости, в частности, из Турции и Ирана.

«Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита», — рассказал Слепнев.

По данным Росстата, с 5 по 11 декабря цены на яйца в России повысили на 4,6%, с начала 2023 года — на 46,2%.

Поставки яиц из Турции ожидаются череде 2-3 недели, цены снизятся после Нового года.

Напомним, что на прямой линии Президент России Владимир Путин отметил, что рост цен произошел из-за сбоя в работе правительства.

«Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции предлагают дополнительные поставки. Из Белоруссии предлагают», — отметил российский лидер.

Также генпрокурор Игорь Краснов поручил назначить проверки производителей куриных яиц и продавцов из-за роста цен более чем на 40%.

Ранее сообщалось, что две птицефабрики Новосибирской области планируют прекратить выпускать яйца.