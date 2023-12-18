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общество

В Кемерове осудят 19-летнего парня за кражу драгоценностей на 1,5 миллиона рублей

Freepik, authors: Moussa81

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Кемерове состоится суд над 19-летним уроженцем Томска за кражу в особо крупном размере. Юноша не смог пройти мимо витрины с драгоценностями и решил прикарманить их себе. Об этом сообщает Сибдепо.

Установлено, что преступление парень совершил в июле 2023 года. Он забрал с витрины ювелирного магазина планшетку с украшениями стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Похищенным обвиняемый успел распорядиться по своему усмотрению.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Теперь воришке грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Новосибирске у мужчины украли из кармана шорт 350 тысяч.

#кражи #тюрьма #драгоценности
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Дарья Бочкун
журналист

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