Тарасов прокомментировал скандальную информацию о работе комиссии по культуре

Председатель постоянной комиссии Александр Тарасов рассказал о ситуации, в которую попали любители мороженого в -33 градуса со слайдов мэрии.

Председатель постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству и член постоянной комиссии по градостроительству Александр Тарасов объяснил Сиб.фм, что 14 декабря мэрия показывала депутатам свои проекты на следующий год и департамент культуры тоже внёс своё представление о том, что именно нужно жителям Новосибирска в 2024 году.

«Каждый год мэрия представляет депутатам то, как она видит свою работу в следующем году. Планом это назвать не всегда можно, чаще это набор мероприятий и текущее финансирование подведомственных учреждений: школ, библиотек, домов культуры и так далее. Департамент культуры тоже принёс своё представление о том, что именно нужно жителям Новосибирска в 2024 году. С 2024 года департамент намерен заниматься не только культурой, но культурой и туризмом. И самым интересным для туристов и полезным для жителей, по мнению департамента культуры, является то, что Новосибирск — родина снежных баб», — отметил Тарасов.

По его словам, в поддержку идеи депутатам представили слайд, на котором родина снежных баб была представлена Академгородком, НОВАТом и двумя молодыми людьми, которые в шортах и сланцах ели мороженое на фоне снега и украшенных деревьев.

«В поддержку идеи депутатам представили слайд, на котором родина снежных баб была представлена Академгородком, оперным театром и двумя молодыми людьми, которые в шортах и сланцах ели мороженое на фоне снега и украшенных деревьев. Поверх Академгородка, Оперного и молодых людей шла надпись: "Нежный снежный". Снежных баб, кстати, не было. Конечно, департамент культуры — люди творческие, и депутаты не всегда успевают "дорасти до этой музыки". А решение о поддержке принимать надо. Поэтому, конечно, мы задаем вопросы. И по мероприятиям, и по бюджету, и по целям. И по форме. По тому, например, как именно эта идея снежных баб будет доноситься до людей через иллюстрации. Здесь — в ряду многих вопросов — и прозвучал вопрос: "Кто здесь (на слайде) снежный? Кто нежный?" Честно: я даже не помню, что ответила на это мэрия, потому что не этот вопрос главный», — подчеркнул председатель департамента.

Тарасов также высказался о работе депутатского корпуса:

«Вопрос про снежного-нежного, видимо, единственная тема, которую вследствие особенности мышления, не видящего за деревьями леса, удалось уловить Светлане Каверзиной во всём заседании. О ней она и написала в своих группах-страницах. Ваша редакция оценила по достоинству представленную ею возможность поднять свою цитируемость и информация "о битве властей Новосибирска за чистоту нравов путём запрета мороженого" ушла в интернет», — заключил он

Напомним, депутат Новосибирска Светлана Каверзина в своём телеграм-канале заявила, что власти Новосибирска увидели в фото двух мужчин с мороженым пропаганду ЛГБТ* и попросили эту фотографию больше нигде не использовать.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.