В Москве закончился первый Международный Екатерининский форум

13 декабря в Москве подвели итоги Первого Международного Екатерининского форума: сформулированные его участниками тезисы войдут в резолюцию, которая отражает основную проблематику, связанную с реализацией уникального потенциала России как государства для новой жизни, открытого для приема граждан разных стран, и дающего возможность высококвалифицированным иностранным специалистам в полной мере реализовать свои профессиональные амбиции.

Участники форума в контексте современной геополитической обстановки проводили исторические параллели между двумя важными документами, повлиявшими на развитие России, – манифестами Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу» и «О приглашении иностранцев в Россию». В частности, возвращение исконно русских земель в границы российского государства стали темой для обстоятельного разговора об опыте Крыма и приоритетных задачах по интеграции новых регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Член Комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Алексей Вайц отметил, что интеграция новых субъектов в культурное, общественное и политическое пространство нашей страны невозможна без переосмысления природы того цивилизационного противостояния, которое в настоящее время происходит на Украине.

«Сегодня идет пересборка мира, где Россия определяет своё место в международном сообществе как миротворца в высшем понимании этого слова, а также держателя традиционных ценностей и высоких смыслов. Нам необходимо приложить максимум усилий для синхронизации образа будущего и понять механизмы для его достижения. Вместе с тем, нам предстоит выработать общественный консенсус как национальное единодушие, отвечающее на самый главный вопрос современности: что есть человек для нас сегодня, в эпоху тотального расчеловечивания. Россия сегодня в полилоге обращается к миру и ведёт разговор с человеком о человеке и через человека», – считает Алексей Вайц.

Объединяющей темой для различных секций форума стали огромные возможности России для приема жителей других стран: люди видят в нашем государстве «спасительный ковчег», где веками хранятся традиционно духовно-нравственные ценности и создаются все возможные условия для сохранения национальной и конфессиональной идентичности граждан.

Программу Екатерининского форума завершило пленарное заседание «Россия в роли “нового ковчега” для Европы и всего мира», на котором модераторы всех девяти секций озвучили тезисы прошедших дискуссий и подвели их итоги. Весь спектр представленной на тематических секциях информации будет проанализирован, обобщен, и ляжет в основу резолюции, которая будет направлена всем участникам форума и представлена в федеральные органы исполнительной и законодательной власти.

«Екатерининский форум поддержали Совет при Президенте России по межнациональным отношениям, Федеральное агентство по делам национальностей, Комитет Госдумы по международным делам. Для нас очень важно и ценно такое представительство органов государственной власти. Это говорит о том, что поднятые сегодня на форуме вопросы не только актуальны и касаются каждого из нас, но они еще и государственные, и требуют проработки со всех сторон – законодательной и исполнительной власти, и конечно же, со стороны институтов гражданского общества. Еще мы благодарны всем участникам, которые прибыли на форум из 35 стран, из более чем 50 регионов Российской Федерации. Все это говорит о том, что мы идем в правильном направлении: смыслы, заложенные в идеи форума, коснулись каждого из гостей и участников», – отметил по завершению форума член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Константин Матис.

Еще одним завершающим мероприятием форума стала церемония награждения победителей II Международного конкурса «Лидер народной дипломатии».

В целом эмоциональный контекст Екатерининского форума, обращаясь к его зарубежным участникам, очень точно передала директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова:

«Я знаю, что нельзя благодарить за любовь, но от всего сердца хочу это сделать! Я знаю, что нельзя благодарить за любовь, но от всего сердца хочу это сделать. Спасибо всем вам, кто приехал в страну сейчас, в эти зимние дни, поменяв привычный климат, поменяв привычное расписание. Спасибо вам, кто приехал к нам, вопреки угрозам, проклятиям, шантажу, которые многие из вас испытывают на себе. Спасибо вам за эту откровенную, честную душу, идущую от сердца любовь. Мы отплатим вам тем же, как мы делали всегда. Я очень надеюсь, что вы привезете частицу нашей любви вашим странам, вашим народам. Вы сейчас здесь действительно получаете не только информацию или знания, и возможность пообщаться. Вы являетесь тем мостом, по которому можно пронести нашу любовь в ваши страны, на ваши континенты. Спасибо вам за это большое!».

Организаторами Екатерининского форума выступили Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» и Федеральная национально-культурная автономия российских немцев при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Государственной Думы по международным делам.

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