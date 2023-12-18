В Новосибирске наступит потепление после сильных морозов

В регион постепенно приходит тёплая погода.

По данным синоптиков, в Новосибирской области пока ещё держатся морозы, но через пару дней они отступят и в регион придёт резкое потепление.

Как сообщает ФГБУ “Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 18 декабря ночью ожидается -30 градусов мороза. А днём температура воздуха покажет -20 градусов без осадков.

Сервис “Яндекс Погода” сообщает, что уже во вторник 19 декабря в Новосибирске температура воздуха составит -13 градусов, а 20 декабря сервис обещает снежную погоду с температурой воздуха -5 градусов.

Напомним, какая погода ожидается в Новосибирске на Новый год-2024.