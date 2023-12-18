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общество

В Новосибирске и.о. главы дептранса назначили Олесю Богомазову

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В ноябре депутаты городского совета Новосибирска обратились к мэру Локтю с просьбой уволить Константина Васильева.

Сегодня, 18 декабря, представитель мэрии города Новосибирска рассказал о назначении Олеси Богомазовой исполняющей обязанности главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Об этом пишет «РБК-Новосибирск».

Ранее она занимала должность заместителя главы Дептранса. Напомним, что 15 декабря Константин Васильев завершил свою работу на посту главы департамента транспорта по собственному желанию.

В ноябре депутаты городского совета выразили недовольство работой Васильева. Они обратились с просьбой уволить его. Мэр города Анатолий Локоть также критиковал работу департамента из-за уборки дорог.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске следователи рассказали о деле погибшего рабочего после жалобы Бастрыкину.

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Игорь Кириченко
Журналист

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