В Новосибирске и.о. главы дептранса назначили Олесю Богомазову

В ноябре депутаты городского совета Новосибирска обратились к мэру Локтю с просьбой уволить Константина Васильева.
Сегодня, 18 декабря, представитель мэрии города Новосибирска рассказал о назначении Олеси Богомазовой исполняющей обязанности главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Об этом пишет «РБК-Новосибирск».
Ранее она занимала должность заместителя главы Дептранса. Напомним, что 15 декабря Константин Васильев завершил свою работу на посту главы департамента транспорта по собственному желанию.
В ноябре депутаты городского совета выразили недовольство работой Васильева. Они обратились с просьбой уволить его. Мэр города Анатолий Локоть также критиковал работу департамента из-за уборки дорог.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске следователи рассказали о деле погибшего рабочего после жалобы Бастрыкину.