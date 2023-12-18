В Новосибирске следователи рассказали о деле погибшего рабочего после жалобы Бастрыкину

Рабочий Дмитрий Шинкаренко погиб в августе при выполнении производственных работ ООО «Экорт» в Новосибирске. Адвокат семьи мужчины Ирина Новичкова сообщила о переквалификации дела и об обращении к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. После этого в СУ СКР по Новосибирской области заявили, что расследование по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» продолжено.

Историю гибели своего мужа Сиб.фм рассказала супруга рабочего Ирина Шинкаренко. Трагедия в счастливой семье произошла 8 августа 2023 года. В этот день Ирине позвонили на работу, и она сразу приехала на место.

«Мне сообщили, что мой муж погиб при выполнении должностных обязанностей. Когда я приехала, муж лежал в машине скорой помощи, уже без признаков жизни, — вспоминает супруга Дмитрия.

– В этот день они укладывали плиты на теплотрассе. Пятый железобетонный лоток упал и придавил моего мужа... Врачи говорят, что смерть была моментальной».

На место прибыли спасатели, полицейские и следователи СКР. В этот же день было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» по факту случившегося. На месте был опрошен тракторист, который работал с погибшим в паре при укладке теплотрассы.

В ноябре 2023 года следствие вышло на финишную прямую. Ирина Шинкаренко вместе с адвокатом Ириной Новичковой приехали в Заельцовский межрайонный следственный отдел, чтобы ознакомиться с материалами дела.

«Тут выясняется, что мы знакомимся с материалами делами не по 143 статье УК РФ, а по 109, то есть причинение смерти по неосторожности,

- рассказывала Сиб.фм Ирина Новичкова. — Они переквалифицировали дело неправильно, и виновным во всём сделали тракториста Титова. Мы задаём вопрос: «а где наша 143 статья, по которой Ирина была признана потерпевшей?» Ведь у нас даже есть акт несчастного случая на производстве, а здесь получается, что никто не виноват».

Адвокату сообщили, что 143 статья была выделена в отдельную доследственную проверку, но в действиях врио директора ООО «Экорт» Николая Давыденко не нашлось состава преступления. После этой новости Ирина Шинкаренко написала жалобу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«В случае, если уголовное дело будет прекращено в отношении сотрудника ООО «Экорт» Давыденко Н.П. по части 2 статьи 143 УК РФ, получается, что следствие своими действиями возлагают всю тяжесть вины только на Титова Г.В.? – говорится в обращении Шинкаренко. — Означает ли это, что организация, которая имеет многомиллионные обороты со своей экономической деятельности, которая работает с крупными государственными корпорациями вроде «Росатом», никакого отношения к данному несчастному случаю не имеет, а уходит от ответственности без причин?»

Редакция Сиб.фм также сделала запрос в СУ СКР по Новосибирской области, чтобы узнать: прекратилось ли производство по 143 статье УК РФ. В Следственном комитете эту информацию опровергли.

«В производстве Заельцовского межрайонного следственного отдела города Новосибирск находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По уголовному делу проведён значительный комплекс следственных и процессуальных действий,

- сообщили Сиб.фм в СУ СКР по Новосибирской области. – В настоящее время окончательное процессуальное решение по уголовному делу не принято, оценка произошедшему будет дана по результатам проведения назначенных судебных экспертиз».

Дальнейшие детали расследования в СКР разглашать не стали, ссылаясь на тайну следствия. Скоро производство по данному уголовному делу должно быть закончено, и обвинительное заключение должно быть отправлено для утверждения в прокуратуру.