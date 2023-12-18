В Новосибирске открыли каток в парке «Арена»

В Новосибирске открыли каток для массового катания.

В своем телеграм-канала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что в парке «Арена» по адресу улица Немировича — Данченко, 162б открылся каток.

Он работает с 11 утра до 22 вечера в будние дни, в выходные и праздничные каток открывается на час раньше.

Прокат коньков на час с 35 размера — 200 рублей, до 34 — 150 рублей. Вход со своими коньками — 100 рублей. Вход для детей до семи лет и для пенсионеров — бесплатный.

Напомним, что 5 декабря в Центральном парке Новосибирска открыли каток.