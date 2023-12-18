В Новосибирске “Тойота” врезалась в фуру с прицепом

ДТП произошло в Новосибирске — пострадал человек.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ACT-54” сообщили о том, что в Новосибирске на перекрестке Кошурникова и Фрунзе в 10:40 автомобиль марки “Тойота” врезался в фуру с прицепом.

Очевидцы рассказали, что видели водители автомобиля очень пьяным.

По данным ГИБДД, в результате аварии пострадал 31-летний водитель “Тойоты” и был госпитализирован.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске 16 декабря произошло ДТП, во время которого иномарка врезалась в пешеходный светофор.