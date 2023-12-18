В Новосибирске толпа подростков избила в подъезде парня

В Новосибирске толпа подростков избила своего ровесника в подъезде.

На записи видеокамеры видно, как молодой человек в светлой спортивной куртке наносит удары парню по лицу и телу руками и ногами. Потерпевший пытается укрыться от ударов и даже предлагает агрессорам деньги, но тот не останавливается.

По предварительной информации, конфликт мог быть связан с оружием, поскольку знакомые требовали вернуть «ствол».

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили факт произошедшего. Правоохранители сообщили, что полицейские зарегистрировали заявление.

Ранее Сиб.фм сообщал, что московский школьник расстрелял иностранца, который оскорбил его мать.