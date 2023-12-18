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проиcшествия

В Новосибирске в ДТП с «Шевроле» и «Лексусом» пострадали две девочки

Фото: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

В Новосибирске произошло ДТП: есть пострадавшие.

18 декабря в семь часов утра водитель «Шевроле-нива» двигался со стороны улица Лазурная в сторону Гусинобродского шоссе в Новосибирске. Около дома №20 он не справился с управлением и совершил выезд на «встречку», после чего столкнулся с автомобилем «Лексус RX 350».

В результате аварии пострадали две девочки 2014 и 2016 года рождения, которые находились в «Лексусе». Их доставили в больницу.

Фото В Новосибирске в ДТП с «Шевроле» и «Лексусом» пострадали две девочки 2

Напомним, что в Новосибирске произошло ДТП на Немировича-Данченко.

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Нина Раневская
Журналист

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