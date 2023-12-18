В Новосибирске в магазинах продают куриные яйца поштучно

Теперь яйца в Новосибирске можно не покупать целыми упаковками.

Интернет-издательство “BFM-Новосибирск” сообщило о том, что в магазинах Новосибирска яйца стали продавать поштучно — это связано с резким ростом цен на продукт.

В магазине “Мария-Ра” одно яйцо выходит почти на 10 рублей. Очень многие жители города возмущены таким скачком цен.

Кассир магазина в беседе с журналистом сообщила, что спрос поштучных яиц очень хороший, так как рядом находится студенческое общежитие и ребята часто берут по 2-3 яйца.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что минсельхоз рассказал о снижении цен на яйца после Нового года.