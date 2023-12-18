В Новосибирской области подвели предварительные итоги муниципальных выборов

С 15 по 17 декабря в Новосибирской области состоялись четыре избирательных кампании по дополнительным муниципальным выборам депутатов.

Состоялись дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Новосибирска по одномандатным округам №40, №49.

Таким образом, в первом округе явка составила 16,58% — более пяти тысяч избирателей приняли участие в голосование. По предварительным результатам, победила Анастасия Андронова из «ЕДИНОЙ РОССИИ» — 59,09%.

Во втором округе (№49) явка составила 17,96%, а голосовали более четырех тысяч человек. По предварительным результатам, победу одержал Александр Быковский из «ЕДИНОЙ РОССИИ» — 50,62%.

Прошли дополнительные выборы депутата Совета депутатов в Бердске по округу №13. Явка составила 17,62%, голосовали 610 избирателей. По предварительным результатам, наибольшее количество голосов получил Григорий Шикарев (самовыдвижение) — 90%.

Также выборы прошли в Венгеровском районе по одномандатному округу №25. Явка — 60,96%, голосовали 367 человек. Предварительно победила Марина Павлюк из «ЕДИНОЙ РОССИИ» — 48,69%.

В поселке Сузун Сузунского района явка избирателей составила 20,27%. По предварительным результатам, победила Ольга Бычкова («ЕДИНАЯ РОССИЯ») — 41,73%.

Напомним, что в Новосибирской области подали заявку на выборы президента через Госуслуги.