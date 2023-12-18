В Новосибирской области реконструкцию дороги к озеру Чаны начнут в 2024 году

По этой трассе можно выехать на федеральную дорогу P-254 «Иртыш».

В 2024 году в Новосибирской области планируется начать реконструкцию участка дороги протяженностью 3 км — ведет к озеру Чана. Об этом сообщило министерство транспорта Новосибирской области.

ГКУ НСО «ТУАД» уже начало поиск подрядчика для выполнения работ. Этот проект является первым этапом обновления дороги от села Зюзя в сторону Барабинска. Общая протяженность — 11,5 км.

Министерство также напомнило, что данный участок дороги предоставляет доступ к федеральной дороге P-254 «Иртыш» из десятка населенных пунктов, а также обеспечивает путь до районного центра.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин подал документы в ЦИК РФ для участия в предстоящих выборах президента.