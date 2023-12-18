Врач рассказал, почему творог не следует есть по утрам

Врач Данильченко объяснил, почему употребление творога утром не дает положительного эффекта.

Врач-ортопед Геннадий Данильченко рассказал, что творог следует употреблять на ужин, а не по утрам, так как кальциевый обмен в организме запускается только в ночное время.

Однако, врач-диетолог Елена Тихомирова уточнила, что завтрак не так обязателен для тех, кто не испытывает голода по утрам. Но при этом люди, у которых есть язвенные заболевания, ни в коем случае не должны пропускать завтраки.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в простых продуктах питания врачами были обнаружены самые необходимые вещества для нашего организма.