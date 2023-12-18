Врачи рассказали, кому нельзя есть мандарины на Новый год

Генетик Алина Левина рассказала, кому не стоит на Новый год увлекаться мандаринами, и чем это может закончиться.

Мандарины давно уже стали неотъемлемой частью новогоднего праздника. Между тем, есть люди, которым потребление мандаринов может навредить.

Генетик Алина Левина отметила, что мандарины могут быть опасны при язве желудка, гастрите с повышенной кислотностью желудка, гепатите, холецистите и нефрите.

В зоне риска также и аллергики, у которых может от переедания начаться зуд и жжение. Более подробно все последствия переедания атрибутов Нового года генетик раскрыла журналистам «Российской газеты». Даже здоровому человеку Алина Левина не рекомендует съедать более 5 мандаринок в день.

А вот хранить фрукты следует не более двух недель в холодильнике. При покупке мандарин следует обращать внимание на их кожуру – в частности, равномерность распределения цвета. Ещё больше отличительных черт свежих атрибутов Нового года ранее перечислил Роспотребнадзор.