Аналитики выяснили, чем займутся россияне на новогодних каникулах

Большинство респондентов ответили, что планируют на праздниках встретиться с друзьями и родными.

Специалисты сервисов «Работа.ру» и «Подработка» провели опрос среди россиян и выяснили, что 55% граждан планируют на новогодних каникулах проводить время с семьей и друзьями, еще 25% опрошенных будут много гулять по городу, а 20% хотят заняться своим здоровьем. Об этом сообщает RT.

Кроме того, 10% респондентов на праздничные выходные хотят пойти в театр, 7% будут изучать новую профессию, а 6% россиян пойдут на курсы повышения квалификации.

При этом еще 10% опрошенных заявили, что в новогодние праздники хотят сделать ремонт в квартире или отправиться путешествовать.

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