Более 2 500 медалей завоевали новосибирские спортсмены в 2023 году

Год под знаком 100-летия спортивной отрасли, достижения и успехи, укрепление традиций и внедрение новшеств, строительство объектов, интересная статистика и планы на обозримое будущее – об этом рассказал министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов 19 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года.

– Юбилейный год позволил нам немного отойти от привычных мероприятий, более широко показать жителям региона, какие возможности для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни сейчас есть, – подчеркнул во вступительном слове Сергей Александрович. – Мы постарались для всех категория граждан придумать что-то интересное, показать с новой стороны нашу отрасль.

Под эгидой 100-летия российского и новосибирского спорта в регионе работали выставки в Музее олимпийской славы, уличные фотовыставки, был запущен тематический метропоезд.

На высоком организационном уровне в Новосибирске и области прошли все ежегодные старты.

За 11 месяцев 2023 года наши атлеты завоевали на официальных международных и всероссийских соревнованиях 2696 медалей различного достоинства. Одно из главных достижений года связано с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»: впервые наша команда школьников одержала победу в международном детском центре «Артек» на всероссийском финале фестиваля ГТО среди учащихся.

Спортивные объекты стали отдельной темой большого разговора. По данным, которые озвучил Сергей Ахапов, в этом году на территории Новосибирской области построено и реконструировано более 100 спортсооружений. Главным событием по этой части, стало открытие многофункционального ледового комплекса «Сибирь-Арена».

В 2023 году в области построены четыре большие площадки ГТО. Появились также 32 малых площадки для выполнения нормативов комплекса и тренировок.

В текущем году выполнен ремонт на 23 объектах государственных и муниципальных учреждений.На 2024 год запланировано создание и приведение в нормативное состояние более пятидесяти спортивных объектов.

Календарь традиционных спортивных и массовых мероприятий останется обновится. В числе крупнейших событий 2024-го – не только всероссийские, но и международные соревнования, которые готовится принять наш регион. Так, в ноябре 2024 года запланирован к проведению в Новосибирске чемпионат мира по бильярдному спорту.