До конца декабря в маршрутках Новосибирска подорожает проезд

В Новосибирске в 10 маршрутках подорожает стоимость проезда.

По данным сайта МУ ЦУГАЭТ, в Новосибирске в 10 маршрутках изменится стоимость проезда до конца декабря.

В маршрутке №48 стоимость проезда с 23 декабря вырастет до 40 рублей, в маршрутке №28 с 26 декабря стоимость тоже поднимется до 40 рублей.

Также с 23 декабря увеличится стоимость проезда на маршрутках перевозчиков ООО "ПАТП-1118" и ООО “ПАТП 1118”. В маршрутке №13 и №90 поднимется цена до 40 рублей, в №10 и №24 до 45 рублей, в №8, №38, № 87 стоимость проезда поднимется до 50 рублей и в №65 до 55 рублей.

Напомним, что на 14 рублей увеличилась цена на проезд в Новосибирске за пять лет. Это обусловлено ростом затрат на техническое обслуживание и ремонт, электроэнергию, оплату труда и горюче-смазочные материалы.