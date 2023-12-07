За пять лет в Новосибирске стоимость проезда увеличилась на 14 рублей

На 14 рублей увеличилась цена на проезд в Новосибирске за пять лет

Стоимость проезда на автобусе, трамвае, троллейбусе и метро поднимется в Новосибирске с 23 декабря до 35 рублей. Это обусловлено ростом затрат на техническое обслуживание и ремонт, электроэнергию, оплату труда и горюче-смазочные материалы.

Таким образом, за пять лет цена на проезд увеличилась на 14 рублей. Например, в 2018 году проезд на троллейбусе или трамвае стоил 21 рубль, а на автобусе 22 рубля.

Цена росла каждый год до 2021, примерно, на 1-2 рубля. А вот в 2022 году проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе увеличился до 30 рублей.

Напомним, что новосибирский метрополитен признан самым чистым в России.



