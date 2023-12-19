«Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина на выборах в марте-2024

Решение принял XXI Съезд партии – в нём участвовал президент.

«Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Партия сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент, подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании.

«Приближается главное событие в политической жизни государства – выборы президента. Человека, способного брать на себя ответственность за судьбу страны в самых сложных условиях. Общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей. Вокруг которого сплотились все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой. Благополучной, верной своим традициям и устремлённой в будущее. Именно такой на века должна быть наша Родина», – отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, верность курсу, который проводит президент, для партии означает постоянную работу на максимуме потенциала.

«С правящей партии спрос совершенно иной, чем с других политических структур. В отличие от них, мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей. Не утомлять людей громкими лозунгами, а отчитываться делами», – отметил Дмитрий Медведев.

Он заявил, что «Единая Россия» для поддержки Владимира Путина задействует весь свой потенциал и опыт.

Президент поблагодарил «Единую Россию» за последовательную и надёжную поддержку.

«Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, – исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил. Для «Единой России», для наших сторонников, которые представляют всё наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, – это в первую очередь означает готовность к напряжённой работе, готовность к тому, чтобы идти вперёд, добиваться большего», – считает Владимир Путин.

Он отметил, что основные задачи сейчас – укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества.

Важнейшей для «Единой России» должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтёрами и ветеранами СВО, уверен Владимир Путин.

«Многие наши товарищи – члены партии, её сторонники, депутаты разных уровней прошли через фронт и сейчас сражаются на передовой. Поддержим их. Тысячи волонтёров «Единой России» помогают бойцам, фронту, мирным жителям наших освобождённых городов и посёлков. Решительных, смелых людей, которые прошли фронт, проявили себя в добровольческом, волонтёрском движении, много. Так же, как и специалистов самых разных областей, самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность долгу, своей стране в период непростых испытаний. Это действительно наше достояние, опора для страны», – обратился президент к делегатам съезда.

Помимо этого, он попросил «Единую Россию» принять самое активное участие в проектах Года семьи и предложить новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных, семейных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества.

Президент напомнил также о необходимости развивать народную программу «Единой России», чтобы она отвечала современным вызовам, а также включать в предвыборные программы ответы на обращения людей.

В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке президента поддерживает подавляющее большинство граждан.

«Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача — обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне», – подчеркнул он.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец отметила, что партия в Новосибирской области объединит все силы для поддержки президента.

«Единая Россия» продолжает активную работу и во внутреннем контуре – реализует народную программу партии, свои магистральные проекты в социально-экономической сфере, участвует и побеждает на выборах всех уровней. Партия поддерживает выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок. Сегодня нет в России другого человека, который бы сделал для нашей страны и людей больше, чем Владимир Владимирович. И обязательно сделает еще», – сказала Юлия Швец.