Из Новосибирской области депортировали 1200 мигрантов

В течение года из Новосибирской области за нарушение миграционного законодательства депортировали не менее 1200 иностранных граждан.

В два раза больше мигрантов депортировали из Новосибирской области в 2023 году по сравнению с прошлым, сообщил в интервью Сиб.фм прокурор региона Александр Бучман.

«В прошлом году депортировали чуть более 600 человек, в этом году почти на 50% больше — 1200 лиц. В регионе активно проводятся рейды, налажено взаимодействие с пограничным управлением», — заявил он.

При этом Бучман отметил, что всплеска преступности среди иностранных граждан на территории Новосибирской области нет.

«У нас более 41 тысячи преступлений в регионе совершено — из них 631 это правонарушения мигрантов. Это всего полтора процента. Поэтому говорить, что все преступления совершаются мигрантами, не приходится. При этом зачастую несколько мигрантов совершает преступления группой лиц», — уточнил прокурор.

Бучман напомнил, что в Новосибирской области впервые в российской практике целая семья покинула страну принудительно. Мать привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Ей вручили уведомление о сокращении срока пребывания на территории Российской Федерации, прокомментировал прокурор.

Напомним, в ноябре гражданка Таджикистана с двумя детьми получила уведомление с требованием покинуть территорию России в трехдневный срок. Она занималась попрошайничеством, а ее дети кидались камнями в прохожих.