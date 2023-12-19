К 2025 году из РФ исчезнет дешевое импортное вино

Всё дело в повышении ставки таможенных пошлин и акцизов на напитки.

С 1 августа этого года в российских магазинах стали заметны изменения в ценовой политике на импортное вино. Об этом рассказал сооснователь и президент Simple Group, одного из крупнейших поставщиков вина в России, Максим Каширин в беседе с РБК.

Увеличение размера таможенных пошлин и акцизов на алкогольные напитки более чем на 8% (до 20%) стало основным фактором в изменении цен на вино. Особенно заметно это коснулось категории импортных вин, стоимость которых не превышает пяти евро (около 500 рублей). Влияние на рост цен оказывают также инфляция, повышение цен на упаковку, транспортировку и электроэнергию.

Эксперты предупреждают, что такие изменения могут привести к постепенному исчезновению недорогих импортных вин из российских магазинов. Наиболее доступной альтернативой по доступной цене может стать вино из Южной Африки.

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