В России компании стали больше платить сотрудникам за трудоустройство друзей

Подобная практика за последнее время распространилась на большинство ключевых отраслей российской экономики.

Представители ряда крупных российских компаний начали активно использовать реферальные программы для привлечения новых сотрудников. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса предприятий.

На фоне общего дефицита кадров на внутреннем рынке размер премий, выплачиваемых за успешное трудоустройство друзей, в некоторых случаях достигает 70 тысяч рублей.

Такая практика стала распространенной в различных отраслях российской экономики, включая нефтегазовую, энергетическую и сферу IT. Рабочих и промышленных инженеров называют самыми востребованными специалистами. В ряде компаний подобные программы позволяют закрывать до 1000 вакансий ежегодно. При этом некоторые из них используют данную практику уже несколько лет.

По оценкам экспертов, реферальные программы могут составлять до 30 процентов общего объема найма в российском бизнесе.

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