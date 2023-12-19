Школьники Новосибирска смогут бесплатно ездить в общественном транспорте на каникулах

Разрешено бесплатно ездить в трамваях, троллейбусах, метро и в отдельных маршрутах автобусов.

В Новосибирске школьники смогут бесплатно ездить в муниципальном общественном транспорте в дни новогодних каникул 28 декабря по 8 января.

Дети смогут ездить в трамваях, троллейбусах, метро и в отдельных маршрутах автобусов. Точные адреса указаны в таблице ниже.

Для бесплатного проезда необходимо будет предъявить справку из школы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска смогут получить налоговый вычет в упрощённом порядке.