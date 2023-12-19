Жители Новосибирска смогут получить налоговый вычет в упрощённом порядке

Получение социальных налоговых вычетов упростят со следующего года.

С 1 января 2024 года новосибирцы смогут получить социальный налоговый вычет в упрощенной форме.

Сейчас применяются унифицированные документы об уплате услуг, которые выдаются организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающим соответствующие услуги. Справка заменит все подтверждающие право на вычет документы.

Налоговый вычет можно оформить на оплату обучения, медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, уплату страховых взносов и уплату пенсионных взносов по договорам НПО.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области выросла сумма налогов за 2023 год.