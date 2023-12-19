Локоть рассказал, когда в Новосибирск привезут новые троллейбусы

В городе продолжается обновление подвижного состава.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился подробностями о планах обновления троллейбусного парка в городе в интервью медиахолдингу Сиб.фм Group.

По словам градоначальника, в этом году город получит 120 троллейбусов с автономным ходом по лизинговому контракту. Также при поддержке правительства Новосибирской области планируется дополнительная закупка 80 единиц.

Ранее в 2022 году по проекту БКАД город уже получил девять новых троллейбусов, а в следующем году ожидается приобретение ещё 49 машин. Эти меры направлены на полное обновление троллейбусного парка, который на данный момент включает более 270 единиц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирской области депортировали 1200 мигрантов.