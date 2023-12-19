Осудили временного гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна»

Рустаму Исмайлову, временному гендиректору АО «НЗИВ», вынесли приговор.

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор Рустаму Исмайлову, гендиректору АО «Новосибирский завод искусственного волокна».

Его признали виновным в растрате (три эпизода), в злоупотреблении полномочиями (два эпизода) и в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Его приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима.

Было установлено, что после того, как Рустама Исмайлова избрали на должность временного гендиректора АО «НЗИВ» он организовал фиктивное трудоустройство третьих лиц на предприятии. Помимо этого он оформил и оплатил фальшивые договоры на оказание услуг.

«От отбывания наказания в виде лишения свободы Исмайлов Р.И. освобожден в виду поглощения срока назначенного наказания временем содержания под стражей, засчитанным на основании ч.3.1 ст.72 УК РФ», — говорится в сообщении суда.

В пользу завода с обвиняемого взыскали для возмещения ущерба более 155 миллионов рублей.

Напомним, что жителю Новосибирска вынесли приговор за убийство сожительницы.