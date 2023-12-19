«Отец в 42 умер, а Дима и до 30 не дожил»: поклонники «Пухляша» Красилова прощаются с ним в Заринске

Близкие и поклонники умершего минувшей ночью Дмитрия Красилова рассказывают, каким добрым и позитивным был артист. Между тем, в городе Заринск Алтайского края, где с рождения жил «Пухляш», скорбят его близкие.

Слава к Дмитрию Красилову пришла в 2020 году после того, как станцевал в клипе группы Little Big Uno. С тех пор позитивный «Пухляш» стал участником многочисленных шоу на телевидении и снимался в сериалах.

Участвовал Дмитрий и в «светских» тусовках, любил и поесть, и от алкоголя не отказывался. Между тем, у Дмитрия Красилова были проблемы с лишним весом. О вреде чрезмерных нагрузок танцора предупреждали врачи: физические нагрузки в сочетании с неправильным рационом могли привести к летальному исходу. «Пухляш» страдал и от сердечной недостаточности.

«Муж мог быть двойником!»

В социальных сетях близким сейчас выражают соболезнования многочисленные поклонники. Друзья рассказывают, что Дима не успел найти вторую половинку. Однако танцор старался отвечать на все запросы о дружбе. И случайная переписка очень часто перерастала в дружбу годами.

«Однажды я ему написала, и у нас завязалась переписка. Я присылала ему фотки мужа, и мы смеялись, что если что — то двойник есть, заменит,

- рассказала Сиб.фм одна из поклонниц Рина. — О полном сходстве никогда речи не было, но мы смеялись, что если их одеть одинаково, то я не отличу».

Дмитрий Красилов не стеснялся лишнего веса и даже сумел сделать это своей «фишкой». Как рассказывают знакомые семьи, мальчик всегда рос пухлым.

Заринск скорбит

Заринск – маленький город в Алтайском крае с населением менее 50 тысяч человек. Здесь Дмитрия Красилова знали почти все с детства.

«Он всегда был очень харизматичным, одарённым мальчиком. Танцевал практически везде и всегда хотел попасть на большую сцену», — рассказала знакомая семьи Красиловых Наталья.

Для жителей Заринска новость о смерти «Пухляша» стала неожиданной. Многие сейчас собираются помянуть Дмитрия. Его мать Галину, которая стала наследницей, трагическая новость настигла на работе.

«Она была в командировке в Уфе, когда пришла трагическая новость. Сейчас мы сами не знаем, где она находится. Возможно, сразу поехала в Москву, когда узнала. Его отец в 42 года умер, а Дима и до 30 даже не дожил»,

- заключили друзья семьи.

Дмитрию Красилову было 29 лет, и он был полон творческих сил и идей. В последний раз «Пухляша» видели накануне на закрытом показе фильма «Новогодний ол инклюзив», который выходит на экраны 21 декабря 2023 года. Дмитрий Красилов уплетал шоколад и шутил.