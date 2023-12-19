Пациентов и сотрудников Новосибирского НИИТО поздравили артисты «Красного факела»

В новогоднее волшебство верят как дети, так и взрослые. Появление Деда Мороза и Снегурочки в стенах Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна стало приятным сюрпризом и для пациентов ортопедического центра, и для медицинского персонала.

Новогодние гости побывали в палатах детского и взрослого стационара. Мини-спектакль, исполнение новогодних песенок и вручение подарков подарили всем положительные эмоции и позволили окунуться в атмосферу самого любимого праздника.

Скоро будут дома

Сейчас на лечении в детском отделении находится всего несколько человек. Как рассказал старший научный сотрудник Новосибирского НИИТО — и. о. заведующего детским отделением Александр Васюра, врачи стараются завершить все плановые операции и обследования до праздников, чтобы все могли встретить Новый год в домашней обстановке.

«Когда к нам приходят новогодние волшебники — это всегда приятный сюрприз для наших детей. Праздничная атмосфера благоприятно влияет на наших маленьких пациентов: они становятся более жизнерадостными, на время забывают о своей болезни. Положительные эмоции помогают и нам, и нашим пациентам достичь самой главной цели — выздоровления», — пояснил доктор.

Приятный сюрприз

Аня и Ира лежат в одной палате. Визит Деда Мороза и Снегурочки оказался для девочек приятным и неожиданным сюрпризом. Они пообщались с новогодними волшебниками, вместе спели любимую песенку Деда Мороза «В лесу родилась ёлочка» и получили в подарок волшебную шишечку.

«Дед Мороз сказал, что пять раз повторить свое заветное желание, съесть волшебную шишку и желание обязательно сбудется», — рассказывает Ира. Что именно станет заветным желанием девочка она пока не придумала, но очень бы хотела получить в подарок на Новый год живого попугайчика.

В том, что волшебство случится девочка не сомневается, ведь все Деды Морозы и Снегурочки, которые приходят под Новый год к ребятам — настоящие волшебники.

Анне Богдановой 14 лет. В больнице она лежит уже две недели, но выписка запланирована на ближайшие дни.

«За что я люблю Новый год? За елку, за снег, а еще у меня день рождения зимой. 22 декабря мне будет 15 лет. Письмо с пожеланиями Деду Морозу я ещё не писала. Обычно, если я что-то хочу, то говорю об этом родителям. Дед Мороз и Снегурочка — приятный и радостный для меня сюрприз. Мы вместе спели песенку. Петь я люблю», — делится Анна.

Окунуться в детство

Во взрослых отделениях института ортопедии и травматологии более многолюдно. Однако взрослые радовались приходу настоящих Деда Мороза и Снегурочки не меньше детей. Как объяснили пожилые пациентки, им было приятно окунуться в детство. Женщины и мужчины с удовольствием пели новогодние песни, делились с Дедом Морозом заветными желаниями, обещали слушаться врачей и обязательно выздороветь.

Не меньше больных радовались приходу Деда Мороза и сотрудники клиники. Медицинские сёстры и врачи от души поддержали атмосферу праздника: пели песенки вместе с пациентами, радовались подаркам, фотографировались на память, читали новогодние стихотворения.

Быть волшебником — мой выбор

Актёр театра «Красный факел» Камиль Кунгуров работает Дедом Морозом уже больше 18 лет. В НИИТО он приезжает второй раз. Для Владиславы Франк роль новогодней внучки тоже привычная, правда, поздравлять пациентов НИИТО актрисе ещё не доводилось.

Артисты рассказали, легко ли каждый год работать волшебниками и помогать творить чудеса.

«Самое большое волшебство в Новый год — это что-то отдавать людям. Это и есть главное свойство волшебства. Когда ничего не ждешь для себя, а даришь что-то хорошее другим. В НИИТО лечатся дети. И не важно, сколько сейчас пациентов проходят лечение: каждому нужен праздник. Я бы приехал в больницу даже к единственному пациенту. Радость, которая загорается в глазах ребят, когда я к ним захожу в палату — это то, ради чего стоит жить. Понятно, что дети, которые лечатся в НИИТО, в данный момент времени ограничены в движении, и мы стараемся предлагать ребятам те активности, которые им доступны: рассказать стихотворение, спеть песенку, поиграть», — объясняет Камиль Кунгуров.

Как добавляет Камиль Кунгуров, самое главное в его работе — пообщаться с детьми лично и поддержать каждого из них.

«Для профессиональных артистов роли Деда Мороза и Снегурочки — это, можно сказать, жизненный выбор. Роли, которые дают внутреннюю радость, возможность сделать что-то хорошее, подарить сказку ребятам и взрослым», — поделилась впечатлениями Владислава Франк.

И надо отметить, что когда в гости приходят волшебники, всегда случается настоящее волшебство. Наряду с другими маленькими пациентами, в детском отделении клиники проходит лечение девочка, которая из-за травмы с детства боится и Нового года, и ёлки, и Деда Мороза. Снегурочку девочка не боится, поэтому с удовольствием пообщалась с ней у себя в палате. Когда артисты, поздравив всех ребят, уже собирались покинуть детское отделение, Алина выразила желание, чтобы и к ней в палату заглянул настоящий Дед Мороз. Девочка преодолела свой страх и это настоящее чудо, которое может случиться с каждым из нас под Новый год.

Справка: Новосибирский НИИТО активно сотрудничает с ведущими театрами города, юными артистами и волонтёрами, которые приходят в отделение детской ортопедии и вертебрологии с мини-спектаклями и акциями, поддерживающими моральный настрой пациентов в период длительного лечения.