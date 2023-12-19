При поддержке «Единой России» в Болотном капитально ремонтируют школу №16

Ход и качество работ проконтролировал «партийный десант».

Демонтажные работы начались осенью, сейчас завершены на 95%. Строители убрали штукатурку и напольное покрытие. Приступили к замене электропроводки, впереди — замена системы отопления и отделочные работы.

«После ремонта все будет соответствовать нормам. Сейчас ведутся электромонтажные работы, на следующей неделе приступим к кровельным. Здание крепкое, хорошее, простоит еще долго», — отметил исполнитель работ Азат Маркосян.

Капитальный ремонт запланирован на два года. Изменения произойдут не только внутри и снаружи здания, выполнят и благоустройство пришкольной территории.

«Много работы сделано, предстоит сделать еще больше. Уверен, что школа будет красивая, современная, и это очень важно. Какое она даст воспитание, какой даст трамплин, так дети и прыгнут высоко», — сказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области («Единая Россия») Александр Шпикельман.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.