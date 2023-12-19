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общество проиcшествия

Против жены губернатора Кузбасса Евросоюз ввел санкции

Фото: ako.ru

Евросоюз ввел санкции против фонда «Защитники Отечества» и Анны Цивилевой.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на публикацию в Официальном журнале ЕС, Евросоюз разработал 12-й пакет санкций.

В отношении жены губернатора Кузбасса Анны Цивилевой ввели санкции в качестве председателя фонда «Защитники Отечества». Сам фонд также внесен список. Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса, не был добавлен.

Новый 12-й пакет вводит санкции против 61 гражданина Белоруссии и России, а также против 86 организаций.

Напомним, что против трех новосибирских предприятий ввели санкции в США.

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Нина Раневская
Журналист

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