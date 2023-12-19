Любой желающий может своими глазами увидеть и оценить новый документ за подписью министра обороны РФ на официальном веб-портале.

Какой-либо опасности Приказ Министра обороны Российской Федерации от 07.08.2023 № 506 для военнообязанных россиян не несёт. Можно сказать, что наоборот даёт многим запасникам и резервистам возможность расслабиться. В его основе лежит список болезней, при наличии которых граждане РФ не будут проходить контрактную службу в период мобилизации или военного положения.

Перечень дополнен и расширен. В него включены: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, активные формы туберкулеза, сахарный диабет первого типа, психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, а также бронхиальная астма средней степени тяжести, отсутствие одной почки при нормальной функции другой почки и последствия инсультов с незначительным ухудшением функциональности.

Отметим, что опубликован он не вчера, а ещё 13 сентября 2023 года, и давно не является «горячей» новостью. Таковою его пытаются преподнести западные СМИ, тщетно пытающиеся внести смуту в российское общество.

Напомним, что в ходе итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря было заявлено, что необходимости в дополнительной мобилизации в России нет, а поправки о военном положении в стране касаются лишь присоединённых территорий РФ.