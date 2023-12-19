Спортсменка из Нефтеюганска взяла золото на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

Всего в соревнованиях участвовало 400 спортсменов.

Спортсменка из Нефтеюганска Александра Балабанова взяла золото на Всероссийских соревнованиях по дзюдо, которые проходили в Нижнем Новгороде. Об этом ugra-news со ссылкой на спорткомитет мэрии города.

Всего в соревнованиях участвовала 400 спортсменов из 45 регионов. В весовой категории до 63 килограмм среди женщин уверенную победу одержала дзюдоистка из Нефтеюганска Александра Балабанова, сообщили изданию в спорткомитете.

Напомним, команда по плаванию из Новосибирска взяла первое место в Чемпионате России.