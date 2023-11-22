Команда по плаванию из Новосибирска взяла первое место в Чемпионате России

В Чемпионате России Новосибирская команда по плаванию показала лучшие результаты.

Как сообщила Всероссийская Федерация плавания, команда Новосибирской области поучаствовала в Чемпионате России по плаванию. Спортсмены заняли несколько первых мест.

Женская команда показала лучшие результаты в комбинированной эстафете на 50 метров, выиграв у соперниц несколько секунд. В кролевой эстафете на 100 метров девушки заняли второе место.

Сибиряки смогли урвать победу в смешанной кролевой эстафете на 50 метров, они оторвались от соперников на две секунды. Парни заняли второе место в той же кролевой эстафете, но уже на 100 метров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что хоккейная команда «Сибирь» обыграла Нижегородский клуб «Торпедо» со счётом 4:1.